Малък контингент от британски офицери за военно планиране е изпратен в Израел, за да се присъедини към работна група, водена от САЩ, за подпомагане на усилията за стабилизиране в Газа, съобщи британското министерство на отбраната, цитирано от „Ройтерс“.

Посредниците за мира в Газа - САЩ, Египет и Катар – през последните дни засилиха усилията си за стабилизиране на ранните етапи от прекратяването на огъня между Израел и палестинското движение „Хамас“ и за да прокарат плана за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Подкрепените от Вашингтон стабилизационни сили, известни като Център за гражданско-военна координация, трябва да гарантират сигурността в Газа. Техният състав, роля, верига на командване, правен статут и други въпроси все още не са договорени.

САЩ се съгласиха да предоставят около 200 войници, но без да бъдат разполагани в самата Газа. Американските представители заявиха, че водят разговори и с Индонезия, ОАЕ, Египет, Катар, Турция и Азербайджан за участие.

Говорител на британското министерство на отбраната заяви, че „малък брой британски офицери по планиране“ са се включили в Центъра.

„Великобритания продължава да работи с международни партньори в подкрепа на прекратяването на огъня в Газа, за да види къде тя може най-добре да допринесе за мирния процес“, добави говорителят.

Британските медии съобщиха, че министърът на отбраната Джон Хийли е заявил вчера, че Великобритания има „специализиран опит и умения, с които сме предложили да допринесем“, добавяйки, че макар Лондон да не ръководи усилията, той ще изиграе своята роля. Хийли заяви, че разполагането на войниците е направено в отговор на искане от САЩ.

