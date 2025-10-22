Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер разтърси източната част на Егейско море, край остров Родос в Гърция, рано тази сутрин, 22 октомври. Няма данни за пострадали или нанесени щети.

Трусът е регистриран в 5:45 ч. местно време, според Института по геодинамика към Националната обсерватория в Атина. Епицентърът му е бил на 35 километра североизточно от столицата на острова, на дълбочина 30,7 километра, съобщава в. „Катимерини“.

Сеизмологът Ефтимис Лекас заяви пред обществената телевизия ERT, че земетресението е типично за района и не е повод за тревога. „Земетресението е настъпило в район с честа сеизмична активност. Няма повод за тревога. Разбира се, ние следим развитието на явлението“, каза той.

Гърция се намира в един от най-сеизмично активните региони в света, макар че сериозни щети или жертви от земетресения са рядкост.

Редактор: Мария Барабашка