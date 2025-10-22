След едноседмичен блокаж на парламента заради напрежение в управляващото мнозинство, политическата криза изглежда намери временно решение. В позиция, разпространена от пресцентъра на ГЕРБ, се съобщава, че след среща между ГЕРБ-СДС и "ДПС-Ново начало", партията на Делян Пеевски ще продължи да подкрепя кабинета за пълен мандат. Ключов елемент от договорката е, че "ДПС-Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии. Новината постави под въпрос стабилността на управлението. Темата коментираха в студиото на "Твоят ден" по NOVA NEWS политологът проф. Светослав Малинов и проф. Михаил Константинов.

Според проф. Михаил Константинов провеждането на предсрочни избори в настоящия момент би било "слабоумие". Той изтъкна, че в условията на глобална нестабилност и климатични промени, страната не може да си позволи да влезе в 60-дневна предизборна кампания, последвана от още 30 дни за съставяне на правителство. "Това значи да си играем със съдбата на България", категоричен бе той. Константинов допълни, че избирателите инстинктивно усещат, че сега не е моментът за избори, и призова за обединение около девиза "България над всичко".

Президентският проект и ролята на предсрочния вот

Анализаторите обърнаха специално внимание и на ролята на президента Румен Радев и слуховете за негов политически проект. Според проф. Светослав Малинов президентът отдавна се е позиционирал като "партиен лидер", а не като обединител на нацията, каквато е конституционната му роля. Той изложи тезата, че именно едни предсрочни избори биха били най-добрият шанс за успех на такъв проект.

"Последните шансове на президента да направи нещо солидно е точно на предсрочни избори следващата пролет, когато наистина хората ще кажат: "никой не става, никой не се справя и дори Борисов и Пеевски не могат да направят управление", обясни Малинов. Според него, ако настоящото правителство се стабилизира и изкара пълен мандат, потенциалът на президентския проект ще намалява с всеки изминал ден.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка