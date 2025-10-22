Отлагането на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин предизвика вълна от коментари и анализи за развоя на ситуацията в Украйна. В студиото на „Твоят ден“ темата коментираха журналистът и бивш кореспондент на БНР и БНТ в Москва Валерий Тодоров и Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество, които очертаха основните пречки пред дипломацията.

Според Пламен Димитров разпадът на договорките не е изненадващ, като се има предвид несигурността, която съпътства всяка договорка с участието на Тръмп.

Той допълни, че голямата картина показва ясна тенденция – войната вероятно ще приключи със замразяване на позициите, без да се подписва официален мирен договор. Според него причината това да не се случва сега е, че Путин все още вярва, че армията му може да завоюва още територии. И Тръмп, и европейските лидери, и Зеленски предлагат едно и също – незабавно спиране на огъня по линията на фронта, но Русия отказва.

Журналистът Валерий Тодоров коментира, че от двете столици пристигат „разнопосочни сигнали“. Според него в основата на отлагането стои неофициален документ, изпратен от Москва до Вашингтон след разговора Лавров-Рубио, в който са заложени „максималистичните условия“ на Кремъл. Основното сред тях е настояването Русия да получи цялата територия на Донбас, включително частите, които в момента не контролира.

„Москва продължава да настоява да получи цялата територия на Донбас“, отбеляза Тодоров, като добави, че Владимир Путин иска украинските войски да се изтеглят доброволно от силно укрепените си позиции там.

В заключение, анализаторите се обединиха около тезата, че и двете страни не са склонни да отстъпят територии без бой. Докато Украйна и западните ѝ партньори търсят начин да спрат кръвопролитията по настоящите позиции, Русия изглежда решена да продължи военните действия с надеждата да постигне по-големи териториални придобивки, което обрича дипломатическите усилия на застой.

Планираната среща между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, няма да се състои в близко бъдеще. Причината е, че Кремъл отхвърли американското предложение за замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия.

Според информацията Белият дом е нямал планове за среща на върха, след като Русия е отхвърлила предложението на САЩ. Провалът на плана за среща идва след телефонен разговор във вторник между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров.

Междувременно стана ясно, че Европа и Киев работят по план от 12 точки за прекратяване на войната. Планът включва гаранции за сигурността на Киев, както и средства за възстановяване. Предвижда се и създаването на така наречен "мирен борд", който да бъде председателстван от Доналд Тръмп.

