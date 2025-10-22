Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви в сряда, че подготовката за среща на върха между президента Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп продължава. Това съобщи руската държавна информационна агенция РИА, цитирана от "Ройтерс".

Нужна е подготовка, която отнема време. Разпространява се много дезинформация относно тази среща на върха, съобщава Кремъл. Никой не иска да губи време, се казва още в позиция, цитирана от „Ройтерс”.

Белият дом: Засега няма планове за среща между Путин и Тръмп

Редактор: Ина Григорова