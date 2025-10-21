Няма планове за среща "в близкото бъдеще" между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде "Ройтерс", като цитира изявление на високопоставен представител на Белия дом.

Изявлението беше направено дни, след като Тръмп спомена възможността за нова среща с руския си колега.

Тръмп: Украйна все още може да спечели, но не мисля, че ще го направи

Няма и планове за лична среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, според същия източник, който обаче определи вчерашния им разговор като "продуктивен".

Редактор: Станимира Шикова