Украйна работи активно със Съединените щати да получи необходимия брой системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в нощното си видеообръщение, като определи системите като една от ключовите гаранции за сигурност за страната.

Той припомни, че при посещението си във Вашингтон е водил разговори с американски отбранителни компании.

Русия обвини Украйна, че възпрепятства мирното споразумение

А междувременно, от Белия дом Доналд Тръмп заяви, че не смята, че Украйна ще спечели войната срещу Русия. Той отговори на въпрос на репортер, какво се е променило от Общото събрание на ООН, когато беше казал, че Украйна може да спечели войната и да запази територията си.

"Все още могат да спечелят. Не мисля, че ще го направят, но има възможност. Никога не съм казвал, че ще я спечелят. Всичко може да се случи. Знаете ли, войната е много странно нещо. Случват се много лоши, но и много добри неща", коментира Тръмп.

Редактор: Цветина Петкова