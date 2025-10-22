Поп звездата Кайли Миноуг и бившият световен шампион от „Формула 1“ Себастиан Фетел ще бъдат сред знаменитостите, които ще се присъединят следващия месец към британския принц Уилям в Бразилия по време на церемония за връчване на награда на стойност 1,3 милиона долара за опазване на околната среда, съобщи Ройтерс.

Наследникът на британския трон основа приза „Ъртшот“ (Earthshot) през 2020 г. с цел намиране на иновативни решения за справяне с проблемите на околната среда. Победителите тази година ще бъдат обявени на събитие, което ще се проведе в Рио де Жанейро на 5 ноември.

Сред изпълнителите на вечерта ще бъдат бразилските музиканти Жилберто Жил, Сеу Хорхе и Анита, заедно с канадския поп певец Шон Мендес и австралийката Кайли Миноуг, наскоро посочена от бащата на принц Уилям – крал Чарлз Трети, като артист, чиято музика му носи радост, съобщават организаторите.

Домакин на събитието ще бъде бразилският телевизионен водещ Лучано Хък, а сред другите участници ще са олимпийската шампионка по гимнастика Ребека Андраде, най-титулуваният бразилски футболист Кафу и четирикратният световен шампион от „Формула 1“ Себастиан Фетел. Германският пилот, който активно говори за опазването на околната среда и устойчивостта, заявява, че климатичните промени са го накарали да се усъмни в работата си. Той сложи край на кариерата си през 2022 г.

Целта на „Ъртшот“ е да открива иновативни решения за борба с климатичните промени и други екологични предизвикателства, като връчва награда от 1 милион британски лири (1,3 милиона долара) на петима победители за развитие на техните проекти. Церемонията ще се проведе малко преди срещата на ООН за климата COP30, която също ще бъде в Бразилия. Принц Уилям ще присъства на нея вместо баща си, който повече от пет десетилетия се занимава с проблемите на околната среда.

Редактор: Мария Барабашка