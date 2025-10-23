В Брюксел лидерите на Европейския съюз ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски по време на ключова среща на върха. Основните теми ще бъдат войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток, както и въпроси, свързани със сигурността, отбраната, конкурентоспособността и околната среда.

Най-голямото предизвикателство пред евросъюза остава как да бъдат използвани замразените руски активи за възстановяването на Украйна. Анализатори подчертават, че страната трябва да участва във всички бъдещи преговори, а заплахата от Русия е реална не само за Киев, но и за цяла Европа.

Зеленски нарече предложението на Тръмп за замразяване на войната „добър компромис“

„Украйна трябва да участва много активно във всякакви стъпки към прекратяване на огъня или постигане на някаква форма на споразумение. Но, разбира се, в процеса трябва да бъде ангажирана и по-широката европейска общност. Европа ясно показва силна подкрепа за Украйна. Заплахата за сигурността, която Русия представлява, не е насочена само към Киев, а към цяла Европа. Така че това е европейски въпрос“, обясни Фабиан Цулег, анализатор от Европейския политически център.

