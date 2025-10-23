Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (23.10.2025 - обедна емисия) Начало България Прогноза за времето (23.10.2025 - обедна емисия) Начало Времето Прогноза за времето (23.10.2025 - обедна емисия) Прогноза за времето (23.10.2025 - обедна емисия) 23 октомври 2025 12:30 Слънчев и топъл четвъртък, студен фронт носи бури с градушки в петък Прогноза за времето (23.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (22.10.2025 - обедна емисия) Прогноза за времето (22.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (21.10.2025 - обедна) Прогноза за времето (21.10.2025 - сутрешна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Цветина Петрова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България БНБ: Няма риск за банковата система у нас след налагането на санкции от САЩ върху руски енергийни компании Руските активи в България: Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“ Има ли смисъл от смяната на времето: Какво печелим и какво губим от 1 час разлика? Започва годишният ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй” Прехвърлят на президента и администрацията му всички коли, които са ползвали досега Желязков: Имаме месец да решим как да подходим към „Лукойл Нефтохим“ след американските санкции Как ще бъдат увеличени заплатите на специализантите Борисов: Ако искаш да уязвиш някого, му казваш, че е човек на Пеевски. Деньо Денев обаче съм го назначил аз Икономисти уверяват: Няма условия за Жанвиденова зима Българското производство намалява, цените растат - експерти искат по-силен контрол и ясна стратегия Депутатите приеха повторно Закона за ДАНС, преодоляха ветото на президента Колко струва зимнината: Проверка на цените на продуктите на едро и по пазарите След бой между дванадесетокласнички: Евакуираха цяло училище в Бургас (ВИДЕО) Евакуираха мол в София, оказа се учение ПП-ДБ иска енергийната комисия в НС спешно да изслуша ресорния министър Без ремонт на управлението след политическия трус: Как се стигна до напрежението във властта Тухлен зид се срути върху дете в Бургаско Екстремно приключение в морето: Подводен риболов около Приморско Обвиненият за катастрофата между Златица и Челопеч шофирал с алкохол в кръвта Бездомни кучета нападат пешеходци в Пловдив След политическите трусове: Какви ще са следващите ходове на управляващи и опозиция Огромни пукнатини се появиха в столично училище Жители на София сигнализират за опасно кръстовище без светофари за пешеходци Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия е на посещение у нас Слънчев и топъл четвъртък, студен фронт носи бури с градушки в петък Гледат на втора инстанция изменението на мярката на Никола Барбутов Прогноза за времето (23.10.2025 - сутрешна) Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната Премиерът Желязков ще участва в редовното заседание на Европейския съвет Атанас Зафиров посрещна генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам партия То Лам Грамотност от ранна възраст: Как инициативата "Библиотека в кошница" насърчава любовта към четенето Губим стотици донорски ситуации годишно: Защо България е на последно място в ЕС по брой трансплантации „Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в столичния кв. „Дружба" 2 Призив за кръводаряване: Как можем да станем редовни дарители на тромбоцити Президент и вицепрезидент за един ден (СНИМКИ) Започва засичане на средна скорост по още четири пътни отсечки Агресията в училище: На какви способи разчитат училищата и МОН за справяне с насилието Купуваме билети за градския транспорт в София с мобилно приложение Уволниха 10 служители на НКЖИ след кражба в ябълкова градина Нидал Алгафари: Няма да има предсрочни избори Доц. Милен Любенов: Случилото се през изминалата седмица е предвестник на политическа криза и предсрочни избори Желязков на „Берлинския процес“: Съвместните проекти за по-добра свързаност допринасят за икономиката и сигурността на цяла Европа Караджов: Десетима служители на ДАИ са освободени след сигнали за корупция Лъчезар Богданов: Трябва ограничаване на разходите в бюджета, а не да се раздава на всички без ясни цели и реформи Президентът наложи вето върху промените в два закона При спецоперации: Заловиха фалшиви евробанкноти с изключително високо качество у нас Цената на водата ще се формира по нов модел Четири институции се обединяват срещу измами по време на „Черния петък” ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА