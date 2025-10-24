Живописна картина оформи сутрешният дъжд над София в последния работен ден за тази седмица. На фона на огнен изгрев в ранните часове, водните капчици засияха в изключителна дъга. В небето над София зрелището беше наистина впечатляващо.

Снимка: "Моята новина"

Според народните вярвания огнените краски по небето по изгрев или залез предвещават ветровито време. Такава е и прогнозата за днешния ден - с опасно силни пориви на вятъра в почти цяла България.

Снимка: "Моята новина"