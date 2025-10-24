Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с крал Чарлз III в Уиндзор. Това се случва за трети път тази година.

При пристигането в замъка на украинския президент беше отдаден кралски поздрав и изпълнен украинският национален химн.

NEW: The King has welcomed a surprise visitor to Windsor Castle this morning, inviting Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the royal residence. 🇺🇦🇬🇧



Charles is giving him his first ceremonial welcome to Britain before holding a private audience with him. pic.twitter.com/CNoby6ym2m — Emily Ferguson (@emilyinpalace) October 24, 2025

През март Зеленски разговаря с Чарлз в Сандрингам. Кралски източници съобщиха, че разговорът е продължил малко повече от час и президентът е бил „топло посрещнат“ от монарха. След това - през юни, кралят беше домакин на Зеленски в замъка Уиндзор.

Крал Чарлз вече е изразявал подкрепа за украинския държавен глава, заявявайки че страната е преживяла „неописуема агресия“ след „непровокираното нападение на Русия срещу тяхната земя“.

Украинският президент ще се срещне с британския си колега Киър Стармър. Очаква се да бъдат обсъдени начини за оказване на по-голям натиск върху Русия.

Редактор: Цветина Петрова