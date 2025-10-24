Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че правителството му работи по „начини да заобиколи“ санкциите на САЩ срещу руските енергийни компании.

На 22 октомври САЩ наложиха санкции на двата най-големи руски производители на петрол – „Роснефт“ и „Лукойл“ – първите санкции срещу Русия, откакто американският президент Доналд Тръмп се върна на поста си.

Унгария, считана за най-близкия съюзник на Кремъл, а и на Тръмп в 27-членния ЕС, все още зависи силно от руския петрол, въпреки инвазията на Москва в Украйна.

Ще бъдат ли ефективни американските санкции срещу руските петролни компании и защо Тръмп ги налага сега?

„Всеки, който иска намаляване на цените на комуналните услуги, трябва да защити правото на Унгария да купува петрол и газ от Русия на същата цена като руската или по-евтино“, каза Орбан в седмичното си радиоинтервю, цитиран от АФП.

През 2013 г. неговото правителство въведе таван на цените на енергията за домакинствата, една от основните му политики, за да задържи цените под контрол.

„Тази битка все още не е приключила; наистина има санкции срещу определени руски петролни компании... Работим върху начини да заобиколим тези санкции“, добави националистическият лидер.

ЕС въведе и нови ограничения за руския нефтен и газов сектор в 19-ия пакет от санкции на блока от началото на инвазията на Кремъл през 2022 г. Орбан, който многократно е критикувал санкциите на ЕС срещу Русия, успя да осигури изключение за доставките на нефт по тръбопроводи за Унгария.

Редактор: Емил Йорданов