Община Самоков предприема всички необходими мерки за защита на населението и имуществото във връзка с повишаването на нивото на реките вследствие на обилните валежи.

Провеждат се редовни обходи на речните корита, изграждат се диги и на терен работи специализирана техника за укрепване и защита на критичните участъци.

Снимка: Община Самоков

Свлачища и паднали камъни затрудниха движението по пътя София - Самоков и АМ "Струма"

На място кметът инж. Ангел Джоргов координира действията и съвместно с местните кметове следи за своевременно предприемане на мерки при нужда. Аварийното звено към Община Самоков продължава наблюдението на речните корита, за да гарантира безопасността на населението и бърза реакция при всяка ситуация.

Според кмета инж. Джоргов критичните участъци тази сутрин са били в района на Говедарци и Маджаре - две от големите села. Река Искър почти е успяла да изравни нивата на дигите, които са покрай селото. Веднага на място е била закарана техника. Ситуацията в останалите 24 села е нормална.

По думите на кмета към момента обстановката се нормализира. Обхождат се проблемните места, не е постъпила информация за наводнения.

