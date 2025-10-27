Снимки: Община Самоков
-
Светла Бонева: Възможно е „Лукойл Нефтохим Бургас” да затвори
-
Как ще се отрази влизането на България в еврозоната върху средствата във втория пенсионен стълб
-
Полицай N1 на Атланта Мирослав Петков в Телеграфно подкастът: Пътно нарушение издаде дрогата за 3 милиона долара
-
Изгубено дете вдигна на крак служители на метрото в София
-
Русия тества нова крилата ракета "Буревестник", изстреля над 100 дрона срещу Украйна през уикенда
-
„Въздух за здраве”: До 3000 смъртни случая годишно заради мръсния въздух в София
Изграждат се диги и се следи нивото на реките след обилните валежи
Община Самоков предприема всички необходими мерки за защита на населението и имуществото във връзка с повишаването на нивото на реките вследствие на обилните валежи.
Провеждат се редовни обходи на речните корита, изграждат се диги и на терен работи специализирана техника за укрепване и защита на критичните участъци.
Снимка: Община Самоков
Свлачища и паднали камъни затрудниха движението по пътя София - Самоков и АМ "Струма"
На място кметът инж. Ангел Джоргов координира действията и съвместно с местните кметове следи за своевременно предприемане на мерки при нужда. Аварийното звено към Община Самоков продължава наблюдението на речните корита, за да гарантира безопасността на населението и бърза реакция при всяка ситуация.
Според кмета инж. Джоргов критичните участъци тази сутрин са били в района на Говедарци и Маджаре - две от големите села. Река Искър почти е успяла да изравни нивата на дигите, които са покрай селото. Веднага на място е била закарана техника. Ситуацията в останалите 24 села е нормална.
По думите на кмета към момента обстановката се нормализира. Обхождат се проблемните места, не е постъпила информация за наводнения.
Снимка: Община Самоков
Последвайте ни