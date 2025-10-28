Само дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща, разговорът беше отложен за неопределено време, припомня Би Би Си.

„Не искам да провеждам безсмислена среща“, каза президентът Тръмп пред репортери в Белия дом преди седмица. „Не искам да губя време, така че ще видим какво ще стане“.

Провеждането на такава среща на върха е поредното усилие на Доналд Тръмп да посредничи между Русия и Украйна за прекратяването на войната.

Американският президент насочи вниманието си отново към тази гореща точка, след като договори споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници в Ивицата Газа.

Миналата седмица Тръмп се обърна към Стив Уиткоф, водещият пратеник при провеждането на преговорите преговарящ, с ново искане: „Трябва да се справим с Русия".

Обстоятелствата направиха така, че Уиткоф и екипът му да отбележат сериозен пробив в отношенията между "Хамас" и Изарел. Но такъв успех може да се окаже доста по-труден за повторение по отношение на войната в Украйна, която продължава вече близо четири години.

Снимка: Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф (в центъра) приема аплодисментите на членове на израелския парламент, 13 октомври 2025 г., Getty Images

По-малко влияние

Според Уиткоф ключът към постигането на споразумение е било решението на Израел да атакува преговарящи представители на "Хамас" в Катар. Това действие разгневи арабските съюзници на Америка, но даде на Тръмп възможност да окаже натиск върху израелския премиер Бенямин Нетаняху, за да сключи сделка.

Тръмп се възползва от дългогодишната си подкрепа за Израел, започнала още по време на първия му президентски мандат, включително решението му да премести посолството на САЩ в Йерусалим, да промени позицията на Америка относно законността на израелските селища на Западния бряг и подкрепата му за военната кампания на Израел срещу Иран.

Всъщност президентът на САЩ е по-популярен сред израелците от самия Нетаняху – позиция, която му дава уникално влияние върху израелския лидер.

Снимка: 13 октомври 2025 г., Getty Images

Като се добавят и политическите и икономическите връзки на Тръмп с ключови арабски действащи лица в региона, той разполага с голям дипломатически ресурс, за да наложи споразумение.

За разлика от този казус Тръмп има далеч по-малко влияние по отношение на войната в Украйна. През последните девет месеца той се движи между опити да оказва натиск ту върху Путин, ту върху Зеленски – всичко това - без видим резултат.

Снимка: 15 август 2025 г., срещата на Тръмп и Путин в Аляска, Getty Images

Тръмп вече отправи заплахи да наложи нови санкции върху руския енергиен износ и да предостави на Украйна нови далекобойни оръжия. Но също така призна, че подобни действия могат да нарушат глобалната икономика и допълнително да ескалират войната.

Междувременно президентът публично отправи критики към Зеленски и прекъсна споделянето на разузнавателна информация с Украйна и доставките на оръжие за страната. След това обаче отстъпи от решението си след натиска от страна на европейските си съюзници, които предупредиха че евентуален колапс на Украйна може да дестабилизира целия регион.

Тръмп обича да изтъква способността си да договаря споразумения, но срещите му лице в лице както с Путин, така и със Зеленски не изглежда да приближават войната до нейния край.

Путин всъщност може да използва желанието на Тръмп за споразумение и вярата му в личните преговори лице в лице като средство за влияние върху него.

През юли Путин се съгласи на среща на върха в Аляска точно когато изглеждаше вероятно Тръмп да одобри пакет от санкции, подкрепен от републиканците в Сената. Този законопроект впоследствие беше спрян.

Миналата седмица бяха разпространени съобщения, че Белият дом сериозно обмисля да изпрати на Киев крилати ракети „Томахоук“ и зенитно-ракетни батареи „Пейтриът“. Руският лидер обаче се обади на Тръмп, който след това разгласи възможността за среща на върха в Будапеща.

Снимка: 17 октомври 2025 г., Володимир Зеленски на посещение в Белия дом, Getty Images

На следващия ден Тръмп прие Зеленски в Белия дом. Украинският лидер обаче не получи исканите ракети, а срещата протече напрегнато.

Тръмп беше категоричен, че Путин не го манипулира.

„Знаете ли, през целия си живот съм бил манипулиран от най-добрите. И все пак се справих доста добре“, каза той.

Но украинският лидер по-късно отбеляза последователността на събитията.

„Щом въпросът за далекобойните способности стана малко по-недостижим за нас, Русия почти автоматично загуби интерес към дипломацията“, каза той.

Така, само за няколко дни, Тръмп премина от обмисляне на възможността да изпрати ракети на Украйна към планиране на среща на върха с Путин в Будапеща и неофициален натиск върху Зеленски да отстъпи целия Донбас – включително териториите, които Русия не е успяла да завладее.

В крайна сметка той се спря на призив за прекратяване на огъня по настоящите линии на бойните действия – нещо, което Русия отказва да приеме.

По време на предизборната кампания миналата година Тръмп обеща, че може да сложи край на войната в Украйна в рамките на часове. Оттогава той се отказа от това обещание, като заяви, че прекратяването на войната се оказва по-трудно, отколкото е очаквал.

Това беше рядко признание за границите на властта му и за трудността да се намери рамка за мир, когато нито една от страните не желае, или не може да си позволи, да прекрати войната.

Редактор: Цветина Петрова