Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза днес, че примирието в Ивицата Газа се спазва, въпреки израелските удари и взаимните обвинения за нарушаването му, предадоха "Ройтерс" и БТА.

"Примирието се спазва. Това не означава, че няма да има малки сблъсъци тук-там", заяви Ванс пред журналисти. "Знаем, че "Хамас" или някои друг (в Газа) е нападнал (израелски) войник. Очакваме израелците да отговорят, но мисля, че мирът на президента (на САЩ Доналд Тръмп - бел. ред.) ще се запази въпреки това", добави той.

По-рано днес двама души бяха убити, а още четирима - ранени, при израелски удар срещу южната част на град Газа, съобщи "Ройтерс", като се позова на местната служба за гражданска защита.

