Снимка: ЕПА/БГНЕС
Нетаняху обвини "Хамас", че не спазва договореното примирие
104 души са загинали, след като Израел нанесе серия от удари по Ивицата Газа. Премиерът Бенямин Нетаняху нареди „мощни атаки“ и обвини "Хамас", че не спазва договореното споразумение за спиране на сраженията.
Военен представител на Тел Авив заяви, че радикалната групировка е нарушила прекратяването на огъня, като е извършила нападение срещу израелски сили в район под израелски контрол.
Защо Тръмп постигна пробив в Газа, но нe успява с Путин за Украйна
Израелското правителство посочи няколко конкретни нарушения от страна на „Хамас”. Първото е свързано с бавния темп, с който се връщат останките на израелските заложници, държани в Газа - тема, която предизвиква напрежение от седмици. В понеделник палестинската групировка предаде това, което според тях са останките на един от заложниците, но след ДНК проверка израелските власти заявиха, че те не принадлежат на никой от 13-те израелци, чиито тела все още се издирват. Вместо това става дума за друга част от останките на заложник, чието тяло израелската армия е открила още в края на 2023 година.
Израел публикува и видеозапис, заснет с дрон, на който се вижда как бойци на „Хамас” поставят тяло, покрито с бял саван, в изкоп, засипват го с пръст и след това отново го изваждат - под наблюдението на представители на Червения кръст. Израелските власти твърдят, че това е доказателство, че групировката се преструва, че издирва телата на заложниците, въпреки че вече разполага с част от останките им.
От своя страна Червеният кръст заяви, че е „неприемливо“ да се инсценира фалшиво изваждане на тяло и призова всички страни да спазват примирието.
Междувременно Израел посочва и друго предполагаемо нарушение - престрелка между израелски сили и бойци на „Хамас” в района на град Рафа, в южната част на Газа. Израелски военен представител заяви, че бойци на групировката са открили огън с гранатомет и снайпери.
От „Хамас” обаче отричат тези твърдения и подчертават, че остават ангажирани с постигнатото с посредничеството на САЩ примирие.
Това не е първият подобен случай, както и не е първият път, когато Израел отговаря с въздушни удари. Подобна ескалация имаше и около седмица и половина след началото на примирието, когато също бяха извършени серия от атаки. Израел е уведомил Съединените щати за предстоящите удари.
Редактор: Станимира Шикова
