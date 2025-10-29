Снимка: АП, архив
Това решение ще обхване и военновъздушната база „Михаил Когълничану“ в Румъния
САЩ намалява броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на НАТО в Европа, включително и военновъздушната база „Михаил Когълничану“, съобщи министерството на отбраната на Румъния.
Румъния и другите членки на НАТО са били информирани за намерението на САЩ. Министерството уточни, че решението е било очаквано с оглед на промените в приоритетите на правителството на американския президент Доналд Тръмп.
Въпреки това в Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Петър Къдрев, БТА
