Литовските власти временно затвориха въздушното пространство над Вилнюс тази вечер (30 октомври), след като бяха засечени балони, летящи към летището близо до столицата.

Въздушното пространство беше затворено за около два часа и половина от 20:10 до 22:43 часа местно време, съобщи летище Вилнюс в социалните мрежи.

Това е шестият път през този месец, когато въздушният трафик в страната е трябвало да бъде преустановен. Два полета, летящи към Вилнюс, бяха принудени да се върнат.

Балони с контрабандни цигари влязоха от Беларус във Вилнюс. Литва затвори границата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Беларус многократно е изстрелвала такива балони, с цел да пренася цигари през границата с Литва. Тези действия предизвикаха международно възмущение и накараха Литва да затвори границата си до 30 ноември.

Както председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, така и този на Европейския съвет Антонио Коща осъдиха действията на Беларус наричайки ги „хибридна заплаха“.

Литовският министър-председател Инга Ругинене заяви на 27 октомври, че страната възнамерява да затвори завинаги границата си с Беларус и да сваля всички балони, които навлизат в литовското въздушно пространство.

