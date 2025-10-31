49 души е потвърденият брой на жертвите от преминаването на урагана "Мелиса". Бурята причини мащабни опустошения в северната част на Карибите и набра сила, докато преминаваше покрай Бермудските острови в Северния Атлантик.

Националният център за урагани на САЩ заяви, че валежите вероятно ще намалеят на Бахамите, докато наводнения продължава да има в Куба, Ямайка, Хаити и Доминиканската република. Проучване на Imperial College London установи, че бурята, сред най-силните, регистрирани някога, е четири пъти по-вероятна поради предизвиканите от човека климатични промени.

"Искам да се прибера у дома, да знам как са семейството ми и домът ми. В момента съм далеч от близките си. Не знам какво да правя. Нямам никаква връзка с тях, но искам семейството ми да знае, че съм в безопасност и че всички пациенти, които бяха тук, също са в безопасност", каза началникът на болнична администрация в Сейнт Елизабет, Ямайка Онил Браун.

Hurricane Melissa slammed into southwest Jamaica overnight, killing seven and leaving over half a million without power. Officials say 25,000 tourists are stranded as the storm heads toward Cuba, where 700,000 have been evacuated. pic.twitter.com/tj7t3E88t8 — Open Source Intel (@Osint613) October 29, 2025

⇒ Хаитянските власти съобщиха за най-малко 30 смъртни случая и 20 души в неизвестност след дни на проливни дъждове, причинени от бавно движещата се буря, въпреки че страната не е била директно засегната.

⇒ Най-малко 19 смъртни случая са потвърдени в Ямайка, министърът на информацията заяви, че операциите по търсене и спасяване продължават. Бурята остави стотици хиляди без електричество, откъсна покриви от сгради и разпръсна отломки по полетата. Призовани са войници от резерва, за да съдействат за усилията за оказване на помощ и спасяване.

⇒ AccuWeather изчисли, че бурята е причинила щети и икономически загуби между 48 и 52 милиарда долара в западната част на Карибите.

⇒ Ураганът засегна и Източна Куба, което доведе до евакуацията на около 735 000 души, като не са съобщени смъртни случаи, на фона на значителните щети по домовете и реколтата.

⇒ Жителите на Бермудските острови запазиха спокойствие, тъй като се очакваше бурята да премине острова на относително безопасно разстояние. Властите обявиха, че ще затворят пътищата в четвъртък вечерта и ще спрат училищата и фериботите в петък.

