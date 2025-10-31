Тежък пътен инцидент в Пловдив по чудо се размина без жертви. Към 3:00 ч. в нощта срещу петък лек автомобил удря друг на кръстовището на булевард "Руски" и виновният водач бяга от местопроизшествието. След минути, на друго кръстовище, шофьорът губи контрол и помита светофар, преди да се забие челно в дърво.

Заради ранния час не е имало пешеходци на местата на двата пътни инцидента и няма пострадали. От полицията съобщиха за NOVA, че шофьорът е на 25 години и е от турски произход. Тестът с дрегер показал над 1,2 промила алкохол в издишания от водача въздух. Чакат се резултатите и от кръвната проба.

Верижна катастрофа блокира движението по магистрала „Тракия” (СНИМКИ)

Мъжът е задържан и срещу него вече е образувано бързо производство.