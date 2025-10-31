Продължават действията на служителите от Дирекция „Жандармерия“ по опазване на обществения ред в малките и отдалечени населени места.

Днес, половин час след полунощ, в луковитското село Бежаново, съвместен патрул на ЗЖУ – Плевен и РУ – Луковит е спрял за проверка лек автомобил. Установено е, че колата се управлява от 18-годишен водач, който не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, а табелите с регистрационните номера са били издадени за друго МПС.

На водача е съставен съответният акт, а заради поставените неистински номера на колата той е задържан. Работата по случая продължава от служители на РУ – Луковит.

Общо 263 нарушения на ЗДвП са констатирани от служители на ДЖ през тази седмица. Без шофьорски книжки са установени да управляват петима водачи. Без преминат годишен технически преглед или сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ са били засечени 67 водачи, а са констатирани и още 191 по-дребни нарушения на ЗДвП. Четирима водачи са установени да управляват след употреба на алкохол, като при всички пробите са показали над 1,2 на хиляда.

За всички установени нарушения е взето отношение и виновните са санкционирани по съответния ред. По време на проверките патрулите на ДЖ са връчили и 715 електронни фиша и наказателни документи.

Законът за движението по пътищата дава право на служителите на Дирекция „Жандармерия“ да извършват спирания и проверки на пътя. През идните почивни дни патрули на дирекцията ще работят в отдалечени и малки населени места. В рамките на днешния петъчен ден, събота, неделя и понеделник екипи на ДЖ ще бъдат разположени по магистралите „Хемус“ и „Тракия“.