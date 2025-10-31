Снимка: iStock
Актуализираното споразумение за свободна търговия влезе в сила в четвъртък
Европейската комисия заяви, че забраните за внос на украински хранителни продукти, наложени от Унгария, Полша и Словакия, вече са необосновани след влизането в сила на актуализираното споразумение на свободна търговия между ЕС и Украйна, предаде "Ройтерс".
ЕК одобри близо 170 млн. евро помощ за българските земеделци
Еврокомисията планира да работи с трите страни "с цел да ги подтикне да отменят тези забрани" и преди да бъдат предприети по-нататъшни действия, каза говорител на ЕК. Актуализираното споразумение за свободна търговия влезе в сила вчера.Редактор: Емил Йорданов
Източник: Елена Савова/БТА
Последвайте ни