Започва поетапното общо пускане на отоплението в столицата от 4 ноември (вторник) 2025 г., съобщават от „Топлофикация София”. Според метеорологичната прогноза за следващите 7-10 дни, предстои захлаждане и понижение на максималните температури.

„Сиромашкото” лято отстъпва пред студент фронт

Абонатите, които искат по-късно пускане на отоплението, трябва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.

От „Топлофикация София“ напомнят, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Препоръчва се на абонатите да отворят на максимална степен регулиращите вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е абонатите да проверят дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. В случай, че дисплеят на устройството е без показания, да се обърнат към своя топлинен счетоводител.

Редактор: Ина Григорова