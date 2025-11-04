България е напълно готова да въведе еврото от 1 януари 2026 година както на национално, така и на местно равнище. Това послание отправи Теменужка Петкова, министър на финансите, в рамките на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната”. Събитието се организира от Министерството на финансите и Българската народна банка и е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година. Конференцията се провежда в резиденция „Бояна”.

Министър Петкова участва в кръгла маса заедно с управителя на БНБ Димитър Радев, комисаря на ЕС по икономиката и производителността Валдис Домбровскис и управляващия директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя.

В изказването си тя очерта пътя на България към членството в еврозоната, започнал още с присъединяването на страната към Европейския съюз. По думите ѝ процесът е бил дълъг и нелек, но се е превърнал в стратегическа цел, като един от най-значимите успехи по него е присъединяването на България през 2020 година към Валутно-курсовия механизъм II и към Банковия съюз.

Министър Петкова припомни, че след това усилията са били насочени към изпълнението на критериите и хармонизирането на националното законодателство с европейското, включително приемането на плана за въвеждане на еврото. Тя акцентира върху приетия през 2024 година Закон за еврото, всички подзаконови нормативни актове, както и новия Закон за Българската народна банка, съобразен с европейските правила.

Сред ключовите етапи по пътя към еврото Петкова открои и успешното привеждане на националните информационни системи, свързани с въвеждането на единната валута, подчертавайки, че България е готова и от технологична гледна точка.

Финансовият министър постави акцент и върху необходимостта обществото и бизнесът да имат достъп до обективна информация за ползите от приемането на еврото и за конкретните стъпки на процеса, за да се разсеят страховете, насаждани, по думите ѝ, от антиевропейски партии.

Тя цитира данни, според които над 51 процента от гражданите подкрепят въвеждането на еврото - знак, който Петкова определи като положителен и показателен за обществените нагласи.

„С увереност мога да кажа, че България е готова да въведе успешно еврото от 1 януари 2026 година", заяви министърът, като благодари на всички институции и партньори за подкрепата по пътя към еврозоната.

