Снимка: БТА
На Искендер са повдигнати 4 обвинения за имотна вреда на общината
Апелативният съд в Пловдив решава дали да отстрани окончателно от длъжност кмета на Община Минерални бани Мюмюн Искендер. Искането на Софийската градска прокуратура веднъж вече е одобрено от Хасковския окръжен съд. То е за възпрепятстване на новото разследване, което се води срещу него. На Мюмюн Искендер са повдигнати 4 обвинения за имотна вреда на общината.
Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер
„Тяхното искане е несправедливо в момента. Те твърдят, че евентуално, ако аз остана кмет на община, ще въздействам или там ще укриваме документи. Никога не е било това и никога няма да стане всичко това, което те твърдят. И днес разчитам на едно справедливо отношение”, заяви обвиняемият.
Апелативните магистрати ще обявят по-късно днес своето решение.
