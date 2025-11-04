Апелативният съд в Пловдив решава дали да отстрани окончателно от длъжност кмета на Община Минерални бани Мюмюн Искендер. Искането на Софийската градска прокуратура веднъж вече е одобрено от Хасковския окръжен съд. То е за възпрепятстване на новото разследване, което се води срещу него. На Мюмюн Искендер са повдигнати 4 обвинения за имотна вреда на общината.

„Тяхното искане е несправедливо в момента. Те твърдят, че евентуално, ако аз остана кмет на община, ще въздействам или там ще укриваме документи. Никога не е било това и никога няма да стане всичко това, което те твърдят. И днес разчитам на едно справедливо отношение”, заяви обвиняемият.

Апелативните магистрати ще обявят по-късно днес своето решение.