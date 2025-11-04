-
Лидерите в ЕС приветстваха България в клуба на тези, вземащи решения за целия ЕС
58 дни преди влизането на България в еврозоната София събра финансовия елит на Европа и на света. В столицата са председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. Във форума участваха и премиерът Росен Желязков, финансовият министър Теменужка Петкова и гуверньорът на БНБ Димитър Радев.
Още в началото на конференцията премиерът Желязков открои значението на еврозоната за България като ключов приоритет.
“Еврото е стратегически избор. Това е пълноправно участие в ЕС по ниски разходи, по висока степен на финансова стабилност, защита от външни шокове. Ние сме на прага и ще го преминем. България ще участва в общите усилия”, обясни той.
Теменужка Петкова: България е напълно готова да въведе еврото от 1 януари 2026 г.
Ползите са ясни, заяви министърът на финансите. Повече инвестиции и повече работни места. Елиминирането на превалутирането пък ще спести пари.
“Елиминирането на превалутирането е огромен плюс. Тук говорим за 1 млрд. разход на година, който отпада. Това е полза, но най-голямата е тази, че ние ще имаме възможност да седим на една маса с държавите в ЕС и да обсъждаме нашето бъдеще”, коментира тя.
Нестабилната геополитическа обстановка е ясен знак, че България трябва да търси задълбочена интеграция в ЕС, смята гуверньорът на БНБ.
“Истинският ангажимент се проявява не в лесни времена, а в трудни. Днешното е такова. Аз намирам за забележително, че влизаме точно сега. Ние не искаме да гледаме отстрани, а да вземаме решения”, каза Димитър Радев.
Дългият почти 30 години път на страната ни към еврото е започнал още от времената на прехода.
“Колко си спомняте хиперинфлацията? Аз я помня до дисциплината на МВХ към дойче марката, после и еврото към Бундесбанк и ЕЦБ. Сега България ще вземе своето място на масата”, коментира Кристалина Георгиева.
Най-добрите финансисти в Европа - на конференция за въвеждането на еврото у нас
Лидерите в ЕС приветстваха България в клуба на тези, вземащи решения за целия ЕС.
“Да си част от големия блок означава, че си част от сърцевината и сърцето на ЕС. Да си част от еврозоната помага на малките страни”, смята еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис.
“Над 80% подкрепят ролята на еврото. Една от причините е, че помага за сътрудничество между страните”, обясни Паскал Донахю, който е председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия.
На съвместна пресконференция Кристин Лагард и Димитър Радев за първи път показаха българските евробанкноти.
По думите им България е осигурила достатъчни количества евробанкноти и монети, които ще бъдат достъпни още от първите часове на настъпването на Новата година. Лагард още веднъж подчерта, че ползите за България от влизането в еврозоната са много повече от временните неудобства.
