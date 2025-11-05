Проектът на бюджет за догодина на Националната здравноосигурителна каса трябваше да бъде разгледан днес на несъстоялия се Съвет за тристранно сътрудничество, и то в нов, по-висок размер. След промяната в планираната минимална работна заплата се наложиха нови разчети. И така – бюджетът ѝ вече е с 34 милиона евро повече или общо над 5 милиарда и 570 милиона евро.

Увеличение има в няколко пера. Проблем обаче възникна около сумата от 260 милиона евро, която беше представена като трансфер за заплати на лекарите специализанти и медицинските сестри.

Как на практика ще се изразходват тези средства и ще ги получат ли пряко младите лекари? Сумата от 260 милиона евро остава в план-сметката на Здравната каса и след промените от вторник, но с уговорката, че ще бъде не директно за заплати, а през клинични пътеки. Така на практика ще трябва да бъде направен анализ какви клинични пътеки ще трябва да бъдат увеличени като цени, така че и самите болници да бъдат компенсирани, а тези 260 милиона евро ще бъдат прехвърляни от централния бюджет към бюджета на Здравна осигурителната каса.

И все пак лечебните заведения, сред които Болници за активно лечение, Психиатрични лечебни заведения, Центровете за Спешна помощ и за Медико-социални грижи за деца - ще бъдат задължени от 1 януари да вдигнат заплатите на лекари, специализанти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти с вече определените суми, като при несъобразяване с това задължение болниците ще бъдат санкционирани и все пак с уточнението - след 3 месечен гратисен период.

За първи път от десетилетия в бюджета на Здравната каса се залага минимален праг на някои възнаграждения в редица болници. Размерите са тези, които вече бяха представени - като увеличението би трябвало да е пропорционално за всички.



„Медицински персонал, който има по-висока квалификация - не може да взима по-малко отколкото лекар без специалност. Тоест лекар със специалност ще взима повече”, обясни Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на НЗОК.

Но по-високите заплати няма да се осигурят директно с предвидените 260 милиона евро, заделени в бюджета - те са предвидени за увеличение на цените на някои клинични пътеки.



„Как ще бъдат разпределени точно по лечебни заведения – ще бъде определено при преговорите между здравната каса и БЛС по новия рамков договор. Където да бъдат уточнени ред, условия, категории, размер, кои клинични пътеки ще бъдат засегнати – нашата идея е да установим – кои са най-уязвимите лечебни заведения, за кои наистина създава опасност например от изпадане в несъстоятелност”, подчерта Пенчев.

От Лекарския съюз са категорични: вдигане на заплатите през клиничните пътеки е стъпка в правилната посока.

„Надяваме се тези средства да са достатъчни, за да могат да се удовлетворят финансовите искания – да могат да бъдат разделени пропорционално за всички в системата – и лекари, и медицински сестри. А не само за младите, естествено”, подчерта д-р Николай Брънзалов, председател на УС на Българския лекарски съюз.



Сред множество протести за по-достойни възнаграждения обаче специализантите приеха новината по друг начин.



„Сега тези средства не са целеви и за нас означава, че те ще бъдат откраднати, а ние сме измамени. И за това ние започваме протестите си отново. Няма да позволим тези пари просто да бъдат усвоени с нашите лица отпред”, категорична е Василена Киара Димитрова, специализант.



А за болниците на този етап остават много неизвестни. „Трябва да анализираме цената на клиничните пътеки. Съответно как се ценообразуват клиничните изделия, помощните средства. Тоест това е един доста дълъг и продължителен процес, който едва ли ще даде отражение, че да стигнем заплата от 1500 евро и 1800 евро основна заплата за лекар и съответно за медицинска сестра”, категоричен е проф. д-р Йовчо Йовчев, изпълнителен директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора.