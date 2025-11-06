Отново ремонт на автомагистрала "Тракия". От Агенция "Пътна инфраструктура" предупреждават, че между 8 ч. и 18 ч. днес шофьорите трябва да се движат с повишено внимание от 98-ми до 100-я километър в област Пазарджик.

В отсечката ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица, като при изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти.

От АПИ апелират водачите да спазват правилата и ограниченията за скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания.

Редактор: Дарина Методиева