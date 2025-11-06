Снимка: iStock
АПИ предупреждава шофьорите да се движат внимателно
Отново ремонт на автомагистрала "Тракия". От Агенция "Пътна инфраструктура" предупреждават, че между 8 и 18 ч. днес шофьорите трябва да се движат с повишено внимание от 98-и до 100-ия километър в Област Пазарджик.
В отсечката ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица, като при изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти.

От АПИ апелират водачите да спазват правилата и ограниченията за скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания.Редактор: Дарина Методиева
