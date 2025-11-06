Темата за държавните финанси и разпределението им през следващата година е на дневен ред. В студиото на „Твоят ден” PR специалистът Диана Дамянова и политологът доц. Милен Любенов коментират политическите разногласия по въпроса.

„Не намирам огромната тревога, която струи отсякъде, но виждам несправедливост“, каза Диана Дамянова. Тя уточни, че държавата разполага с пари, които идват от данъците на бизнеса, а именно той „произвежда парите на държавата“.

Според Дамянова държавният сектор получава нови увеличения, докато тежестта за частния бизнес расте. Тя предупреждава, че големите компании ще оцелеят, средните „ще се хванат за гърлото“, а малките – ще изчезнат. По отношение на държавната администрация експертите са единодушни, че тя е твърде голяма, неефективна и политически защитена.

„Имаме 80 и повече агенции. Никой не знае какво работят, но всички вземат заплати“, коментира Дамянова.

Проблемът с административните възнаграждения е най-наболелият от всички, възникнали по темата за бюджета. Доц. Любенов споделя опасения, че план-сметката е краткосрочна и без реформи. „Администрацията се гледа като потенциален електорат. Когато всеки глас е важен, никой не смее да прави реформи“, твърди той.

