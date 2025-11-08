По-малко от две седмици преди американските санкции срещу „Лукойл” и „Роснефт” да влязат в сила, властта търси начини как да гарантира работата на бургаската рафинерия. Парламентът вече разшири правомощията на "особения управител", докато тази длъжност все още остава вакантна.

В правомощията на кабинета "Желязков" и икономическия министър е да изберат „особения управител”, като това трябва да се случи до 21 ноември, за да може рафинерията да продължи работа. Според управляващите, този сценарий ще бъде одобрен от американската страна, тъй като приходите на компанията няма да отиват в Русия. Ако следваме примера на Германия обаче, това е само временно решение, което може да ни гарантира около 6 месеца дерогация от санкциите.

Илияна Йотова: Най-важно е рафинерията да бъде запазена

По-рано днес председателят на парламентарната група на „БСП-Обединена левица” обяви, че едно от обсъжданите дългосрочни решения е държавата да купи бургаската рафинерия чрез БЕХ.

„Много ни упрекваха, че управителят има правото да продава активите на рафинерията, може да има и такава хипотеза - държавата отново да закупи- не да национализира, не да открадне, а да закупи активите така че държавата да си върне собствеността на рафинерията.”, коментира Драгомир Стойнев.