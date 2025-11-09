Украйна е изправена пред масово спиране на тока заради руските удари по електроцентрали. Някои региони ще бъдат без захранване по 16 часа в денонощието. На други места прекъсването ще е за 8 часа. Не е ясно колко ще продължат ремонтите, каза държавният оператор.

В петък и събота Русия подложи на масова атака с ракети и дронове както електроцентрали и преносната мрежа, така и топлоцентрали и водонапорни съоръжения. Москва твърди, че атакува военни обекти. В доклада си от октомври ООН определи действията ѝ като военни престъпления заради умишлени действия срещу цивилното население.

„Възстановителните усилия продължават след снощния удар. Това беше масивна атака, включваща много балистични ракети и крилати ракети, плюс повече от 450 дрона от различни видове. Основните цели на този удар бяха нашите градове, нашият енергиен сектор и нашият народ. Натискът върху Русия все още е недостатъчен. Слабата реакция на руската наглост подтиква Русия да продължи войната”, заяви Володимир Зеленски.

