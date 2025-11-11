Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
В четвъртък ще се и проведе нов опит за Тристранен съвет
Нов опит за диалог за параметрите на бюджета за следващата година. Днес синдикати и представители на ГЕРБ ще се срещнат, за да обсъдят отново парите на държавата за 2026 г.
Междувременно стана ясно, че нов опит за Тристранен съвет ще се проведе този четвъртък. Засега обаче и синдикати, и работодатели не са категорични дали ще присъстват. Причината - според тях правителството не е склонно на отстъпки от предложенията в бюджета.
Ще бъде ли преработен бюджетът в евро
Премиерът Росен Желязков все пак очаква в края на седмицата бюджетът да бъде внесен в Народното събрание.Редактор: Дарина Методиева
