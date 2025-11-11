Оранжев код за обилни валежи в 5 области в страната. За 12 области кодът остава жълт.

Предупреждението от втора степен е в сила за: Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово и Стара Загора. Там се очакват количества между 35 и 65 литра на квадратен метър.



За 12 области е в сила жълт код – за валежи до около 35 литра на квадратен метър.

Предупреждението от първа степен е за: София-град, София област, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Хасково, Сливен, Търговище, Разград и Добрич.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.

