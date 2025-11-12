Разбилият се в сряда в Грузия турски военен самолет С-130 вероятно се е разпаднал във въздуха, а екипажът е опитал да подготви машината за аварийно приземяване, смятат турски и международни авиоексперти, цитирани от "Ройтерс".

Машината, пътуваща от Азербайджан към Турция, падна вчера на грузинска територия, при което загинаха 20 турски военнослужещи. Имената им бяха оповестени днес от Министерството на отбраната. Към момента службите на Турция, Грузия и Азербайджан провеждат съвместно разследване за причините за инцидента.

Според експерти разпадането може да се дължи и на възрастта на военния самолет. По думите им той е произведен преди 57 години и е бил на въоръжение в турската армия от 2010 г. насам.

Бившият специалист по С-130 във ВВС на САЩ Джеръд Филипс също коментира случилото се, като заяви, че „кадри от инцидента показват отделяне на опашката на самолета от корпуса и изпускане на гориво през клапаните на крилата му, което води до предположението, че екипажът се е опитал да подготви машината за аварийно кацане“.

Катастрофата е най-смъртоносният военен инцидент в Турция от февруари 2020 г., когато подкрепяни от Русия сирийски сили убиха 33-ма турски войници в Идлиб, Северозападна Сирия. Тогава южната ни съседка оказваше подкрепа на бунтовници, борещи се срещу режима на Асад, отбелязва "Ройтерс".

Миналия месец турското Министерство на отбраната разкри споразумение с Великобритания за закупуване на 12 самолета C-130J. Според предоставената информация самолетите трябва да преминат през поддръжка и модернизация на Острова и след това да бъдат изпратени в Турция.

