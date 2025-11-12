Снимка: АП
Превозното средство се е блъснало в микробус, а след това се е преобърнало в пропаст
Най-малко 37 души загинаха, а 24 бяха ранени при автобусна катастрофа в южната част на Перу, предаде "Франс прес", като се позова на служител на местните здравни власти. Превозното средство се преобърнало в пропаст след сблъсък с микробус.
🇵🇪 PERÚ | 🚨 Tragedia en Arequipa: más de 30 muertos tras caída de bus a un abismo— DNewsOK (@DNewsOK) November 12, 2025
👉 Un autobús de la empresa Llamosas cayó por un barranco de 200 metros en la carretera Panamericana Sur, tras chocar con una camioneta en el sector Ocoña, provincia de Camaná.
👉 El siniestro… pic.twitter.com/3y5MXbY3h1
25 души загинаха при катастрофа с автобус в Кения
Катастрофата, която е една от най-тежките в Перу през последните години, е станала рано сутринта по маршрут, който свързва региона с Чили.
Редактор: Ивайла Митева
🚨In southern #Peru, a passenger bus plunged into a ravine after colliding with a truck. According to radio station RPP, at least 37 people died in the accident – 36 on the spot and one in the hospital. pic.twitter.com/2sIxG0WAjW— News.Az (@news_az) November 12, 2025
Последвайте ни