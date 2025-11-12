Превозното средство се е блъснало в микробус, а след това се е преобърнало в пропаст

Най-малко 37 души загинаха, а 24 бяха ранени при автобусна катастрофа в южната част на Перу, предаде "Франс прес", като се позова на служител на местните здравни власти. Превозното средство се преобърнало в пропаст след сблъсък с микробус.

Катастрофата, която е една от най-тежките в Перу през последните години, е станала рано сутринта по маршрут, който свързва региона с Чили. 

Редактор: Ивайла Митева
Източник: Владимир Арангелов, БТА

