Енергийната комисия в Народното събрание преодоля ветото на президента върху измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, във връзка с управлението на активите на "Лукойл" в България - рафинерията в Бургас. Това се случи с 12 гласа “за” и 3 “против”.

Припомняме, че по-рано днес държавният глава Румен Радев наложи вето и обяви, че промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси. Той осъжда отмяната на административния и съдебния контрол върху актовете на длъжностните лица и върху договорите, сключвани от особения управител, като според него това "накърнява по недопустим начин конституционното право на защита".

Това предизвика веднага ответна реакция в парламента и беше свикано извънредно заседание на ресорната комисия.

"Мотивите на президента Румен Радев да наложи вето върху Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са много ясни и категорични – защита на интересите на България, гарантиране на държавността срещу всякакъв опит за злоупотреби и възможност да върнем дискусията за бъдещето на рафинерията в Народното събрание". Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в Русе.