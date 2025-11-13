Паркирането в София е на дневен ред в днешното заседение на Столичния общински съвет. Очаква се да бъдат гласувани предложенията на кмета Васил Терзиев, свързани с по-високи цени и по-разширен обхват на зоните в столицата.

Паркирането в София: Предлагат приходите от зоните да се разпределят между СО и ЦГМ

Припомняме, че основни предложения в доклада са: двойно увеличаване на цените на синята и зелената зона, разширяване на зелената зона в южните квартали, превръщане на част от зелените подзони в сини, както и уеднаквяване на работното им време.

Предлага се и ново разпределение на приходите - част от събраните пари за паркиране ще остават в Столичната община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.

Редактор: Дарина Методиева