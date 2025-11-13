Снимка/Видео: БГНЕС
-
Председателят на СОС: Ситуацията с боклука е сложен пъзел, който постепенно се нарежда
-
"Екобулпак” възобновява извозването на цветните контейнери в София
-
Предложение: Част от приходите от синя и зелена зона - директно за районите в София
-
Ще има ли край на безплатното паркиране за електрическите коли в София и ограничаване на служебните абонаменти
-
Трета линия на софийското метро временно спира движение
-
Васил Терзиев отне делегираните правомощия на главния архитект на София
Днес ще бъдат гласувани предложенията на столичния кмет Васил Терзиев
Паркирането в София е на дневен ред в днешното заседение на Столичния общински съвет. Очаква се да бъдат гласувани предложенията на кмета Васил Терзиев, свързани с по-високи цени и по-разширен обхват на зоните в столицата.
Паркирането в София: Предлагат приходите от зоните да се разпределят между СО и ЦГМ
Припомняме, че основни предложения в доклада са: двойно увеличаване на цените на синята и зелената зона, разширяване на зелената зона в южните квартали, превръщане на част от зелените подзони в сини, както и уеднаквяване на работното им време.
Предлага се и ново разпределение на приходите - част от събраните пари за паркиране ще остават в Столичната община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни