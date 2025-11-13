За нас бюджетът означава обедняване на хората, които не работят в публичния сектор. План-сметката предвижда повишаване на данъчно-осигурителната тежест за бизнеса. Продължават неефективните политики по харчене на пари, взети назаем. Има отказ от реформа, приоритетните сектори са същите, но в тях се реализират погрешни политики. Бюджетът не бива да бъде приет в този си вид. Това каза в ефира на "Здравей, България" изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.

По думите му държавните служители не плащат осигуровки за собствена сметка. "С ръста на осигурителните вноски доходите на голяма част от работещите хора ще намалеят. Причината е, че част от парите са за сметка на гражданите. Доходите ще бъдат увеличени на една малка част от държавната администрация, сектор "Сигурност", както и на тези, чиито заплати ще бъдат индексирани. Всички останали ще платят по-високите възнаграждения на другите", допълни Иванов. И призова да бъде променена наредбата, която предвижда допълнителни възнаграждения в държавния сектор.

Припомняме, че все още се очаква бюджетът за следващата година да влезе в пленарната зала, а споровете около неговите параметри не спират. От ГЕРБ защитиха план-сметката като заявиха, че е единственият възможен вариант. Опозицията поиска изтегляне. Основните критики са свързани с увеличаването на данъка върху дивидентите, увеличаването на вноската за пенсии и размера на държавния дълг.

От своя страна бившият икономически съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова посочи като най-лошата черта на бюджета е, че той не е социален. "Увеличението на осигуровката не се отнася само до частния сектор, това е тежка манипулация, публичният също ще бъде засегнат. Държавни служители също плащат осигуровки - по трудово правоотношение. Притеснително е, че над 10 години се твърди, че учителите ще започнат да получават 125% от средната заплата, но това още не се е случило. Междувременно възнагражденията на военнослужещите вече бе обвързано с нея. В публичния сектор заплатата е по-висока отколкото в частния, но това е така, защото там всичко е на светло", заяви тя. И уточни, че държавните служители не взимат бонуси, а това всъщност са 30% от възнагражденията им под формата на допълнително заплащане, докато другите 70% са редовните им заплати.

Тя отбеляза, че някои сектори са били пренебрегнати в бюджета - спешна помощ, детско и училищно здравеопазване.

Припомняме, че профсъюзите се съгласиха с разчетите на властта, но застанаха твърдо против вдигането на ДДС ставката. Според тях увеличението на приходите може да дойде от ръст на данък печалба или ограничаване на капиталовата програма, за сметка на ръста на осигурителната вноска.

На 13 ноември заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество не се проведе, след като работодателите за втори път отказаха да участват в срещата.

В мотивите си бизнесът посочи, че присъствието им би било изцяло формално, а самите работодатели не са съгласни с редица от параметрите в бюджета, като размера на МРЗ, увеличението на осигурителната вноска с 2%, двукратно повишаване на данъка върху дивидента и вдигането на максималния осигурителен праг. Според тях така ежемесечно от всеки зает в реалния сектор ще се изземват допълнителни средства, за да се финансират неефективни разходи в бюджетната сфера, включително ново двуцифрено увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност и отбрана“ и „Висше образование“.

На свой ред бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова изрази мнение, че е крайно време да се сложи точка на тенденцията за увеличение на цикличните разходи за сметка на инвестиционните. "Държавата носи отговорността за бюджета. Двата процентни пункта ръст на осигурителната вноска намаляват разполагаемия доход и увеличават разхода за труд на работодателя. Прави се, защото имаме много голям дефицит в пенсионната система. Грубо казано, 50% е дефицитът в нея, а държавата се опитва да го субсидира. Трябва да се поиска справка от ведомствата относно бонусите на фона на завишените разходи в публичния сектор. За 10 години над три пъти са се увеличили разходите в бюджетите на страната за персонал", коментира тя.

