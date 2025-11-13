Правителството взе безпрецедентно решение да придвижи бюджетната процедура, като одобри Бюджет 2026, без да проведе заседание на Тристранния съвет със синдикатите и работодателите. Този ход, обявен от Министерския съвет, прекъсна социалния диалог и предизвика остри политически реакции, които варираха от одобрение сред управляващите до тежки критики от страна на опозицията, която определи действията на кабинета като "война с бизнеса".

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира прецедента, като направи сравнение със своето управление:

„Тристранката не е задължителна, но аз мога да ви отговоря, че при мен винаги имаше тристранки. При мен работихме през цялата година с тристранките. Аз балансирах бизнеса и синдикатите и затова виждате, че те идват в централата на ГЕРБ. И аз им отговарям, че когато не съм овластен, няма как само с 66 депутати да си налагам волята. Особено като не съм и изпълнителна власт, с която да имаме инструменти, с които да ги принудя да приемат дадени решения“.

Мария Минчева: Консултацията за бюджета със синдикати и работодатели е световен модел

От „Продължаваме Промяната - Демократична България“ също изразиха критика, като Мартин Димитров заяви, че се нарушава дългогодишна традиция. „Това правителство, за съжаление, нарушава един 25-годишен консенсус за стабилни публични финанси. Те са първите, които взривяват политиките на стабилност. Тоест, те са тръгнали към една наклонена плоскост на повишаване на данъците, на огромни разходи, на война със средната класа, на война с бизнеса“, коментира депутатът.

Остра реакция дойде и от „Възраждане“. Според Димо Дренчев бюджетът е насочен срещу предприемачеството в страната. „Този бюджет впечатлява с подготвената цяла група от микроикономически удари върху българския бизнес и предприемачество. Всички независими експерти вече са единодушни в критиките по предлаганите промени в осигурителната рамка, които ще повишат разходите за българските фирми“, подчерта народният представител.

От „Алианс за права и свободи“ също разкритикуваха подхода на управляващите. Хасан Адемов подчерта липсата на последователност в действията на кабинета. „Правителството трябва да е наясно, че не се прави така, не се постъпва по този начин. Две седмици преди да се внесе законопроектът за държавния бюджет, министър-председателят заявява, че няма да има вдигане на данъци и осигуровки и в следващия момент се появява точно обратното“, казва той.

По-умерена позиция изразиха от БСП, като призоваха за продължаване на диалога. "От„БСП-Обединена левица" призовахме всички страни да подходят с разбиране, да продължи диалогът, тъй като той за нас е изключително важен. Съжаляваме, че така се е случило", коментира Атанас Атанасов, който обаче отказа да даде оценка дали отмяната на заседанието е правилна. „Това не мога да го коментирам. Това е работа на правителството“, добави той.

От „Има такъв народ“ също не виждат друг изход от ситуацията. Според Павела Митова държавата е трябвало да поеме инициативата. „При едни размирици между работодателите и синдикатите е доста трудно държавата трябва да вземе нещата в свои ръце. Удовлетворени са част от исканията на работодателите и част от исканията на синдикатите. Не мисля, че ще има промени между първо и второ четене“, посочи тя.