Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (14.11.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (14.11.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (14.11.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (14.11.2025 - сутрешна) 14 ноември 2025 06:38 Слънчево и топло в петък с температури до 18 градуса Прогноза за времето (13.11.2025 - обедна) Прогноза за времето (13.11.2025 - сутрешна) Какво време ни очаква до края на ноември Прогноза за времето (12.11.2025 - обедна) Прогноза за времето (12.11.2025 - сутрешна) Гледайте цялата емисия Редактор: Станимира Шикова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Слънчево и топло в петък с температури до 18 градуса С ден на отворените врати Сухопътните войски отбелязват 147 години от създаването си Въвеждат временна организация на движението на АМ “Хемус” в Софийска област Заради насилието над животни: Окръжната прокуратура в Перник и ГДНП с общ брифинг На финалната права: Бюджетите на държавата, НЗОК и ДОО са внесени в парламента Сдружение организира благотворителна вечер в помощ на хора в нужда До 10 дни започва връчването на глоби за средна скорост Изкуственият интелект – катализатор на преводаческата професия Възпоменателна монета „Българска азбука“ от 2 евро ще емитира БНБ догодина Как КЗП ще следи за необосновано увеличение на цените? Бюджет 2026 тръгва без Тристранен съвет след прекъснат диалог (ОБЗОР) Георги Харизанов: Образът на „лелката зад гишето” най-много дразни хората Даниел Митов: Отстраненият директор на ОДМВР – Пазарджик е преназначен в звеното за подпомагане на министъра Доц. Росен Калпачки: Магнитните бури могат да увеличат депресиите и самоубийствата КЗК образува три производства срещу Столичната община по жалби на фирми за почистване По-строги мерки срещу жестокостта към животни: Ще спрат ли насилието Мария Минчева: Консултацията за бюджета със синдикати и работодатели е световен модел "Пресечна точка": За доходите на българите и за фалшивите новини Средната заплата у нас достигна 2549 лева през третото тримесечие Прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу Благомир Коцев Имаш спестявания в брой? Сега е моментът да ги внесеш – без такси и без изненади Съдът не даде ход на делото срещу Атанас и Пламен Бобокови НС прие на първо четене: Родителите на деца до 12-годишна възраст ще работят на непълно работно време „Справедливост за Мая”: Стотици столичани излязоха на протест (СНИМКИ) Парламентът прехвърли на Президентството автомобилите на НСО Румънецът, превозвал мигранти край Бургас, остава за постоянно в ареста Жена е с опасност за живота след жесток побой във Варна, задържаха мъжа ѝ Президентът Румен Радев посрещна външния министър на Унгария Петер Сиярто Парична гаранция от 5000 лв. за специализанта, прегазил кучето Мая СДВР: Дилъри "зарибяват" деца с дрога в опаковки за лакомства Има ли необосновано покачване на цените Отчитат ръст в броя на туристите у нас Синя и зелена зона в София - с нови цени и граници от 5 януари Поправките в Закона за движение по пътищата: Има ли резултат от по-строгите санкции и наказания Шофьор премина на червено на жп прелез в Шуменско, удари го влак Прогноза за времето (13.11.2025 - обедна) РЗИ влезе в дома за възрастни в Поморие Внасят делото за побоя над русенския полицейски шеф до средата на декември Спор за поведението на НСО след клипа с кортежа: Експерти виждат вина и от двете страни Задържаха 16-годишен за въоръжен грабеж в заведение в Монтана Росен Желязков: Жените не променят света с революции, а чрез постоянство Румен Радев удостои изявени български спортисти с Почетния знак на президента Доц. Косьо Стойчев: Бюджетът влошава условията за бизнеса, не бори "сивия" сектор, увеличава разходите за труд Казусът "Лукойл": Какво ще се промени, след като санкциите влязат в сила? Кабинетът внесе в парламента бюджетите на държавата, НЗОК и ДОО „Спаси София” предлага рекордна инвестиция в градския транспорт за 250 нови превозни средства Военно учение за реакция при авиокатастрофа се провежда край Велинград (СНИМКИ) Екипи от три столични болници спасиха родилка и бебето ѝ ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА