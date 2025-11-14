Компания "Блу Ориджин" на американския милиардер Джеф Безос изстреля от стартовата площадка във Флорида огромната си ракета "Ню Глен" с два орбитални апарата на НАСА за наблюдение на Марс, предаде "Ройтерс".

Мощната двустепенна ракета, висока колкото 32-етажна сграда, беше изстреляна от площадката в Кейп Канаверал. Предаване на живо показа как се издига към ясното небе сред пламъци и облаци от изпарения, секунди след като заработиха седемте ѝ двигателя на течно гориво BE-4. Изстрелването се осъществи след забавяне от няколко дни заради гъста облачност и геомагнитна буря.

"Ню Глен" успя да изпълни ключова инженерна задача, след като ускорителят за многократна употреба на първата степен на ракетата се отдели от горната ѝ степен минути след изстрелването и се върна на Земята, като се приводни безопасно на платформа в Атлантическия океан.

В контролния център "Рокет Парк" на "Блу Ориджин" в Кейп Канаверал избухнаха възторжени възгласи, когато видеото показа кацането на ускорителя. Около 20 минути по-късно контролният център потвърди, че горната степен на "Ню Глен" е изпълнила главната си мисия – извеждането на двойката космически апарати "ЕскаПЕЙД" (EscaPADE) на НАСА в космоса за началото на тяхното 22-месечно пътуване до Марс.

Редактор: Станимира Шикова