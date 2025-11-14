27-годишен мъж е с тежки наранявания на главата, след като беше ударен от влак в Западна Германия, докато стоял на перона и гледал в телефона си, съобщиха днес местните власти.

Инцидентът станал в четвъртък на жп гарата в Лайхлинген в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия. Според федералната полиция мъжът е бил вторачен в мобилния си телефон и стоял твърде близо до ръба на перона. При приближаването на влака към гарата машинистът издал звуково предупреждение и задействал аварийната спирачка, но не успял да предотврати сблъсъка.

Пострадалият е откаран в болница с хеликоптер. Жп линията Леверкузен-Опладен и гарата в Лайхлинген са временно затворени.

Редактор: Дарина Методиева