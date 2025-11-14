Президентът на Индонезия Прабово Субианто нареди на въоръжените сили да подготвят 20 000 военнослужещи за евентуална мироопазваща мисия на ООН в Ивицата Газа. Това обяви днес министърът на отбраната на страната Сафри Самсудин, цитиран от ДПА.

В изказване в Министерството на отбраната в Джакарта Сафри Самсудин заяви, че силите ще включват военнослужещи с медицинска и инженерна експертиза, за да подкрепят широкомащабни хуманитарни операции, съобщи индонезийската новинарска агенция "Антара". Контингентът се обучава да лекува жертви на войната, да възстановява жизненоважни услуги и да помага за възстановяването на ключова инфраструктура, необходима за ежедневния живот в анклава.

Участието на Индонезия ще се фокусира върху защитата на цивилното население и подкрепата на международните усилия за осигуряване на траен мир. Сафри добави, че все още няма времева рамка за мисията и че Прабово Субианто ще вземе окончателното решение веднага щом ООН уточни изискванията си. Президентът каза на Общото събрание на ООН през септември, че Индонезия е готова да изпрати мироопазващи сили в Газа и в други райони на конфликт.

В палестинския анклав все още не са разположени мироопазващи сили на ООН. В Ивицата Газа е в сила прекратяване на огъня от 10 октомври, въпреки че оттогава имаше няколко случая на насилие, посочва ДПА.

Редактор: Дарина Методиева