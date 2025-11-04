Израелската армия съобщи, че Международният комитет на Червения кръст е поел тленните останки на един от заложниците от Газа като част от действащото споразумение за примирие с „Хамас”.

„Според информация, предоставена от Червения кръст, ковчег с тялото на починал заложник е предаден на организацията и е на път към израелските сили в Ивицата Газа“, заявиха от израелската армия.

По-рано на 4 ноември въоръженото крило на „Хамас” обяви, че е открило тялото на заложник в квартал „Шуджаия" „по време на текущи операции по издирване и разкопки вътре в жълтата линия“, визирайки неофициалната граница, която обозначава позициите на израелските сили в Газа.

Говорителят на „Хамас” Хазем Касем заяви, че движението работи за „завършване на процеса по предаване на телата на израелските пленници, въпреки трудностите и пречките“.

„Работим, за да приключим целия процес на размяна възможно най-скоро“, добави той.

Към момента на влизането в сила на примирието на 10 октомври, „Хамас” държеше 48 заложници в Газа, включително 20 живи, които вече са освободени.

Израел обвинява палестинската групировка, че умишлено забавя връщането на телата на загиналите заложници, докато „Хамас” твърди, че процесът е бавен, защото много от телата са погребани под развалините на Газа.

„Хамас” многократно е призовавал посредници и Червения кръст да му осигурят необходимото оборудване и персонал, за да бъдат извадени останките на всички загинали.

