Момиченце на две години почина след анестезия в частна стоматологична клиника в Букурещ в четвъртък. Румънските власти започнаха разследване.

На пресконференция днес здравният министър Александру Рогобете съобщи също, че на национално ниво вече е започнала най-голямата проверка на частни клиники, в които има поне една операционна зала, и че има частни клиники, които работят извън закона.

„За последно чух писъците му”: Говорят родителите на детето, починало след лечение на зъби в Пловдив

По отношение на клиниката в Букурещ, в която се е случил трагичният инцидент, министърът каза, че разрешителните не са били издадени в съответствие с изискванията и има пространства, които не съответстват на законовите норми за функциониране на кабинет, в който се прилага интравенозна анестезия.

"Стигаме отново до проблема, за който ви казах на пресконференция преди няколко седмици: незаконно издадени разрешителни, частни клиники, които функционират извън закона, протоколи, които не се спазват, и в крайна сметка умират хора", посочи Рогобете. Той добави, че съдебномедицинската експертиза ще покаже причината за смъртта, но от административна гледна точка.

Министърът призова собствениците на подобни "импровизирани" клиники да ги затворят, за да не се стига до инциденти с фатален край.

"Започнатите проверките са широкообхватни и са на национално ниво. До момента мога да ви кажа, че сме затворили над 20 частни клиники и сме санкционирали над 30 лечебни заведения. За първи път през последните 20 години държавата ги проверява. Твърде много години тези клиники функционираха, както си искат, без да спазват нищо. И ето къде стигнахме", изтъкна той.

Здравният министър заяви по-рано днес, че Държавната здравна инспекция и Корпусът за контрол ще направят проверки в стоматологичната клиника в Букурещ, където момиченцето на две години почина.

Бащата на детето заяви, че съпругата му информирала стоматолога, че някои резултати от изследванията на момиченцето са извън референтните стойности, но той въпреки това дал ход на интервенцията, отбелязва сайтът "Зиаре".

Същевременно представители на стоматологичната клиника заявиха, че са "дълбоко шокирани и потресени от трагичния инцидент", съобщава телевизия Диджи 24. Те добавиха, че в 11-годишната дейност на здравното заведение са извършени "без проблем" 1700 подобни процедури на прилагане на дълбока упойка от същия екип.

Разследването по случая е поето от прокуратурата към Букурещкия съд.

Редактор: Дарина Методиева