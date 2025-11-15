Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция в подкрепа на мирния план за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха дипломати.

Миналата седмица американците официално започнаха преговори в рамките на 15-членния Съвет за сигурност по текст, който да последва след примирието във войната между Израел и "Хамас", продължаваща вече две години, и да утвърди плана на Тръмп.

Проекторезолюция, видяна от АФП, „приветства създаването на Борда за мир“ – преходен управленски орган за Газа, който теоретично би бил председателстван от Тръмп, с мандат до края на 2027 г.

Текстът би упълномощил държавите членки да създадат „временна Международна сила за стабилизация (ISF)“, която да работи с Израел, Египет и новообучени палестински полицейски части, за да осигурят защитата на пограничните райони и демилитаризацията на Ивицата Газа. За разлика от предишни варианти, последният споменава възможността за бъдеща палестинска държава.

Съединените щати и няколко арабски и мюсюлмански държави, включително Египет, Саудитска Арабия и Турция, призоваха в петък Съвета за сигурност да приеме бързо резолюцията.

„Съединените щати, Катар, Египет, Обединените арабски емирства, Кралство Саудитска Арабия, Индонезия, Пакистан, Йордания и Турkiye изразяваме нашата обща подкрепа за резолюцията на Съвета за сигурност, която в момента се разглежда“, заявиха страните в съвместно изявление, добавяйки, че настояват за „нейното своевременно приемане“.

Съвместното изявление от петък идва в момент, когато Русия разпространява конкуриращ проект сред членовете на Съвета, който не упълномощава създаването на борд за мир или незабавното разполагане на международна сила в Газа, според текста, видян от АФП. Руският вариант приветства „инициативата, довела до примирието“, но не споменава името на Тръмп. Той също така призовава генералния секретар на ООН единствено да представи доклад, който да разглежда възможностите за разполагане на международна стабилизационна сила в опустошената от войната Газа.

Съединените щати нарекоха примирието „крехко“ и в петък предупредиха за рисковете от непризнаване на техния проект.

„Всеки отказ от подкрепа за тази резолюция е вот или за продължаване на управлението на терористите от "Хамас", или за връщане към война с Израел, което ще обрече региона и неговите народи на непрестанен конфликт“, написа американският посланик в ООН Майк Уолтц във „Вашингтон Поуст“.

„Всяко отклонение от този път, било от онези, които искат да играят политически игри, или които желаят да преразглеждат миналото, ще има реална човешка цена“, добави той.

Макар че досега изглеждаше, че членовете на Съвета подкрепят принципите на мирния план, дипломатически източници отбелязват, че има въпроси относно американския проект — особено поради липсата на механизъм за наблюдение от страна на Съвета, ролята на Палестинската власт и детайли по мандата на ISF.

Руската мисия в ООН заяви в изявление, че алтернативното ѝ предложение се различава, като признава принципа на „двудържавно решение за уреждане на конфликта между Израел и Палестина“.

„За съжаление, на тези положения не беше отделено подобаващо внимание в американския проект“, се казва в текста.

Редактор: Дарина Методиева