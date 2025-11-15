Около 500 руски граждани, живеещи в Латвия, бяха призовани да напуснат страната, тъй като не отговарят на изискванията за пребиваване. Законът, въведен след нахлуването на Русия в Украйна, задължава руските граждани да положат езиков тест за латвийски. Ако не го направят, те вече не могат да живеят в Латвия. Руският език е майчин за 37% от жителите на тази балтийска страна и много от тях – като Галина Николаева, никога не са използвали латвийски.

В православна църква Галина Николаева размишлява за несигурното си бъдеще. Тя живее в Рига повече от 6 десетилетия, но сега се смята за незаконно пребиваваща.

“Три месеца не съм получавала пенсия. Това е начин да ме накарат да напусна. Толкова се тревожа, че понякога се будя нощем и мисля какво ще стане с мен”, споделя Николаева.

74-годишната жена е жител на Латвия, но има руски паспорт - и не е изпълнила новите изисквания за пребиваване.

Латвия извежда принудително от страната над 1200 руски граждани

Тя е трябвало да напусне страната до средата на октомври, но е останала. Причината е, че не е кандидатствала за задължителния изпит по латвийски език. Николаева казва, че го е избегнала, защото вече се е явявала на подобен тест и не го е издържала.

“Много съм уморена, а на моята възраст е трудно непрекъснато да държа изпити. Честно казано, ако бях на 65, щях да продължа да се явявам. Но сега вече е твърде трудно”, споделя жената.

Тя казва, че никога не ѝ се е налагало да използва много латвийски. 37% от жителите на Латвия говорят руски като роден език.

Реформата в законодателството изисква руските граждани, живеещи в Латвия, да преминат и през проверка за сигурност. Но основната пречка за повечето заплашени от депортация е езиковият изпит.

“Въпреки историческата им връзка с тази територия, тези хора са граждани на друга държава. В случая - на Руската федерация. И имаха повече от достатъчно време да докажат езиковите си умения, за да останат тук. Всички получиха тази възможност”, смята Артурс, Бутанс, депутат в латвийския парламент, Национален алианс.

Руснаци полагат езиков тест, за да не бъдат експулсирани от Латвия

Около 30 хиляди души са засегнати от новите правила. Повечето са преминали езиковия тест и запазили статута си. Около 2600 души са напуснали страната доброволно. Няколкостотин, които за разлика от Николаева са кандидатствали за изпит, са получили отсрочка, преди да се пристъпи към процедура по експулсиране.

“Повечето от тези хора са възрастни. И дори да могат да говорят и разбират езика, често не могат да пишат правилно. Затова някои се опитват да вземат изпита по латвийски два, три или четири пъти - и се провалят на писмената част”, споделя адвокатът Елизабете Кривцова.

Хората над 75 години са освободени от езиковите изисквания. Николаева е на 74.

Тя е родена в Узбекистан и се премества в Латвия със семейството си, когато е на 7 години.

“Целият си съзнателен живот съм живяла в Латвия. И, разбира се, стана така, че Латвия е моята родина - винаги съм я обичала. Тук учих, тук се омъжих, тук се роди дъщеря ми”, каза Николаева.

Властите казват, че ще разглеждат всеки случай поотделно. Николаева се надява на снизхождение. “Тук се живее много добре, затова искам да остана тук”.

Тя казва, че никога не е живяла в Русия и че сега би ѝ било твърде трудно да започне отначало там.

Редактор: Ивайла Митева