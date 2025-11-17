Летище Олборг в северната част на Дания беше затворено за няколко часа на 16 ноември вечерта, след като бяха забелязани дронове в близкото въздушно пространство, съобщиха летищните власти. Това е пореден случай на необясним полет на дрон в Европа, предаде АФП.

„Летището беше затворено за кацания и излитания между 21:30 и 23:15 часа (22:30 и 00:15 българско време) снощи след подозрителна дейност на дронове“, заяви Ян Елиасен, говорител на датската компания за контрол на въздушното движение Naviair. Затварянето е засегнало 4 полета, добави той.

Разследват дрон, прелетял над влак с танкове във Франция

Инцидентът се случи почти 2 месеца след като мистериозни полети на дронове в Дания доведоха до едноседмична забрана на гражданските полети с дронове, с цел да се гарантира сигурността по време на двете европейски срещи на върха, проведени в Копенхаген на 1 и 2 октомври.

В края на септември започнаха полети на неизвестни дронове, само няколко дни след като Дания обяви, че за първи път ще придобие прецизни оръжия с голям обсег, поради заплахата, която Русия представлява „за следващите години“.

Три дрона се появиха над АЕЦ в Белгия

Датските следователи досега не са успели да идентифицират отговорните за полетите на дроновете над Дания, но премиерът Мете Фредериксен посочи с пръст Русия. „Има една основна страна, която представлява заплаха за сигурността на Европа, и това е Русия“, каза тя.

След инцидента на 16 ноември полицията в Северна Ютландия написа в X, че е била „информирана, че един или повече дрона може да са били забелязани около летището в Олборг“. „Провеждаме интензивно разследване в района. Към момента нямаме допълнителна информация и затова не можем да потвърдим достоверността на ситуацията“, заявиха от полицията.

Редактор: Ивайла Митева